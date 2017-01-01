Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Организаторов псевдовыборов в ОРДЛО не пустят в ЕС, а их активы заморозят

Комментариев: 0
Главы МИД утвердили санкции против людей, устроивших фейковые выборы на Донбассе.
ЕС не оставил без санкцию организацию псевдовыборов в ОРДЛО
ЕС не оставил без санкцию организацию псевдовыборов в ОРДЛО
EPA/UPG

Читай также: Россия отказалась от внеочередного заседания ТКГ

Министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против девяти организаторов псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Об этом у себя в Twitter написал специальный корреспондент “Радио Свобода“ в Брюсселе Рихард Джозвяк.

“Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов на 9 человек, которые ЕС считает ответственными за организацию “выборов“ в восточной Украине“, - уточнил он. 

Читай также: Прокуратура установила причастных к “выборам“ в “ЛНР“

По словам Джозвяка, решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня.

Напомним, 5 декабря послы ЕС одобрили санкции в отношении организаторов “выборов“ в ОРДЛО, но их должны были утвердить еще и министры иностранных дел в понедельник. 

 

Поделись:
Теги: псевдовыборы, ОРДЛО, ЛНР, ДНР, санкции, Донбасс, ЕС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь