Организаторов псевдовыборов в ОРДЛО не пустят в ЕС, а их активы заморозят

Главы МИД утвердили санкции против людей, устроивших фейковые выборы на Донбассе.

ЕС не оставил без санкцию организацию псевдовыборов в ОРДЛО EPA/UPG

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Министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против девяти организаторов псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Об этом у себя в Twitter написал специальный корреспондент “Радио Свобода“ в Брюсселе Рихард Джозвяк.

EU foreign ministers have just approved the visa bans and asset freezes on the 9 ppl the EU deems responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine. will be published in the EU official journal around midday. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 10 декабря 2018 г.

“Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов на 9 человек, которые ЕС считает ответственными за организацию “выборов“ в восточной Украине“, - уточнил он.

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По словам Джозвяка, решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня.

Напомним, 5 декабря послы ЕС одобрили санкции в отношении организаторов “выборов“ в ОРДЛО, но их должны были утвердить еще и министры иностранных дел в понедельник.