Бинарные опционы: Мошенники имитировали финбиржу, работавшую он-лайн

Злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву.

Работниками Киевского управления Департамента киберполиции, совместно с детективами следственного управления полиции Полтавщины, при процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области, прекратили деятельность группы мошенников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Полицейские установили: 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн-ресурс.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

“По схеме, потенциальном клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, лицо нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов. Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их забрать. В данном случае они могли только пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.

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