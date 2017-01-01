На Прикарпатье совершено покушение на активиста - соцсети

Названа фамилия нападавшего.

В городе Косов Ивано-Франковской области с помощью автомобиля совершили покушение на убийство общественного активиста Виталия Мацёцкого.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Виталий подозревает в нападении местного криминального авторитета. Вероятно, это Михаил Чекурак, который причастен к недавнему взрыву в ресторане Старый Косов и его сын.

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“Пару часов назад, у площади, прямо на парковке супермаркета меня попытался сбить автомобиль, за рулем которого сидел старший сын местного авторитета, ну того, которого взяли на поруки наши депутаты. Как думаете, надо начинать бояться?“ - поделился активист.

За рулем авто сидел старший сын местного авторитета соцсети

Пользователи сети активно коментируют инцидент.

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“Это тот, который уже разок сидел?“, - уточнила Вера Стрельбицкая. На это сообщение сам Мацёцкий ответил: “Нет, его старший брат“.

За рулем авто сидел старший сын местного авторитета соцсети

Как сообщалось 7 сентября, на Прикарпатье пятеро мужчин подорвали ресторан.