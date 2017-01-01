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Украл макулатуру: В Киеве дворник подстрелил бездомного

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Пострадавший потерял много крови, однако от госпитализации отказался. После этого нападавший скрылся, его разыскивает полиция.
Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой
Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой
Скриншот из видео

В Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой на Позняках конфликт между дворником и двумя бездомными закончился стрельбой. 

Об этом сообщает Киев оперативный.

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“По предварительной информации, в пункт приема вторичного сырья подошли двое бездомных: Сергей и Иван. За ними сразу подбежал дворник из соседнего двора. Дворник сказал, что ребята украли у него бумагу. Мужчины отрицали, начался скандал, в результате которого, дворник задул газовым баллоном в Ивана“, - говорится в сообщении.

За Ивана заступился его друг.

“Дворник произвел два выстрела из какого-то пистолета. Один выстрел был осуществлен в колено, а второй - в голову“, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Сергей потерял много крови, однако от госпитализации отказался. После этого нападавший скрылся, его разыскивает полиция.

Как сообщалось 10 декабря, в Киеве на Троещине во время ссоры мужчина застрелил на улице своего коллегу. 

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Теги: Киев, стрельба, Позняки, бездомные, бездомный
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