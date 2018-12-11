Нардеп Парасюк протаранил Audi A6 во Львове

Пострадавший автомобиль был припаркован.

Полиция не провела проверки на алкоголь и наркотики Facebook Володимира Парасюка

Во Львове на проспекте Черновола в ночь на понедельник, 10 декабря, народный депутат Владимир Парасюк совершил ДТП, повредив другой автомобиль.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Как отмечается, Ford Mondeo под управлением нардепа зацепил припаркованную Audi A6. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Парасюк сам вызвал полицию, которая составила на него протокол, предусматривающий штраф в 340 грн.

По информации IA ZIK, Парасюк не избрал безопасную скорость и не придерживался безопасного интервала, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем.

В пресс-службе патрульной полиции Львовской области подтвердили факт ДТП на проспекте Черновола.

“На месте происшествия к нам обратился водитель Ford Mondeo, не выбрал безопасной бокового интервала и столкнулся с автомобилем Audi A6“, - сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

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Ни Парасюка, ни другого водителя полицейские не проверяли на алкоголь, поскольку, по словам спикера, для этого не было оснований. Обязательная проверка на алкоголь есть только в случае ДТП с пострадавшими.

Правоохранители составили на водителя Ford Mondeo протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), предусматривающей 340 грн штрафа. Протокол также составили и на водителя Audi A6, у которого не было страхового полиса на авто.

“В полиции отказались подтвердить информацию, что за рулем Ford Mondeo был Владимир Парасюк, но и не опровергли этого“, - уточняется в публикаци.

Как сообщалось 15 июня, Парасюк в Раде подрался с оппоблоковцами.