Парасюк опровергает, что протаранил Audi A6 во Львове

Нардеп утверждает, что "просто потерлись два автомобиля".

По словам Парасюка, "никакой скорости не было"

Народный депутат Украины Владимир Парасюк отреагировал на сообщения некоторых СМИ о серьезном ДТП с его участием якобы из-за несоблюдения им скоростного режима.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Отъезжали от окна заказа МакДрайва, не заметили друг друга, и просто потерлись два автомобиля. Никакой скорости не было. Это даже не была дорога, инцидент случился на парковке“, - уточнил Парасюк.

Нардеп подчеркнул, что после инцидента они с водителем другого автомобиля вызвали полицию и юридически оформили это событие, а потом выпили кофе и разъехались по домам.

Парасюк также отметил, что у водителя другого автомобиля, Audi A6, не было страхового полиса, поэтому европротокол составить было невозможно, и за отсутствие страховки водитель Audi тоже получил штраф.

Напомним, 11 декабря издание Zaxid.net. сообщило, что во Львове на проспекте Черновола в ночь на понедельник, 10 декабря, народный депутат Владимир Парасюк спровоцировал ДТП, повредив другой автомобиль.