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Парасюк опровергает, что протаранил Audi A6 во Львове

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Нардеп утверждает, что "просто потерлись два автомобиля".
Парасюк опровергает, что протаранил Audi A6 во Львове
© unian.net
Фото 1/3
  • По словам Парасюка, "никакой скорости не было"
  • По словам Парасюка, "никакой скорости не было"
  • По словам Парасюка, "никакой скорости не было"
Парасюк опровергает, что протаранил Audi A6 во Львове
По словам Парасюка, "никакой скорости не было"
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Народный депутат Украины Владимир Парасюк отреагировал на сообщения некоторых СМИ о серьезном ДТП с его участием якобы из-за несоблюдения им скоростного режима.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Отъезжали от окна заказа МакДрайва, не заметили друг друга, и просто потерлись два автомобиля. Никакой скорости не было. Это даже не была дорога, инцидент случился на парковке“, - уточнил Парасюк.

Нардеп подчеркнул, что после инцидента они с водителем другого автомобиля вызвали полицию и юридически оформили это событие, а потом выпили кофе и разъехались по домам.

Парасюк также отметил, что у водителя другого автомобиля, Audi A6, не было страхового полиса, поэтому европротокол составить было невозможно, и за отсутствие страховки водитель Audi тоже получил штраф.

Напомним, 11 декабря издание Zaxid.net. сообщило, что во Львове на проспекте Черновола в ночь на понедельник, 10 декабря, народный депутат Владимир Парасюк спровоцировал ДТП, повредив другой автомобиль. 

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Теги: Львов, Парасюк, ДТП, нардеп
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