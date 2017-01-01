Под Запорожьем нашли тайник с боеприпасами

Гранаты и взрывчатку обнаружили возле заброшенного дома.

Тайник был оборудован в селе Спасское zp.npu.gov.ua

В Мелитопольском районе Запорожской области 11 декабря сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины обнаружили тайник с современными боеприпасами и взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции области.

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Тайник был оборудован возле заброшенного дома в селе Спасское. Специалисты-взрывотехники изъяли в тайнике 14 корпусов гранат Ф-1, корпус гранаты РГН, 10 запалов УЗРГМ, 3 капсульных детонатора и 10 тротиловых шашек.

Начато расследование по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось 9 ноября, СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса.