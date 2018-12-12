В ВСУ заявили о ликвидации снайпера, убившего Слипака
В ВСУ заявили об уничтожении на Донбассе сепаратиста “ДНР“ Дениса Ефременко, подозреваемого в убийстве оперного певца - бойца АТО Василия Слипака (позывной Миф).
Об этом в среду, 12 декабря, сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.
По его словам, сепаратист “ДНР“ Денис Ефременко с позывным “Морячок“ был уничтожен 9 декабря.
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“По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака (Миф)“, - сообщил офицер ВСУ.
При этом других подробностей он не указал.
Стоит отметить, что летом 2016 года в штабе АТО уже заявляли о ликвидации снайпера, убившего Слипака.
Напомним, Слипак погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи села Луганское Бахмутского района Донецкой области.
В феврале президент Петр Порошенко присвоил Василию Слипаку звание Героя Украины (посмертно).
Фильм об оперном певце Василие Слипаке, который погиб за Украину, стал одним из победителей кинофестиваля в Португалии.
А Слипак живой?Нет,это МИФ!Он уже поёт третий год подряд арии в аду для всех бандерлогов и прочих почитателей ШОКоладного мира.)))))))))))