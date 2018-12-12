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В ВСУ заявили о ликвидации снайпера, убившего Слипака

Комментариев: 5
В ВСУ заявили об уничтожении на Донбассе снайпера, подозреваемого в убийстве оперного певца - бойца АТО Василия Слипака.
Сепаратист "ДНР" Денис Ефременко был ликвидирован на Донбассе
Сепаратист "ДНР" Денис Ефременко был ликвидирован на Донбассе
facebook.com/ukrop.bc

В ВСУ заявили об уничтожении на Донбассе сепаратиста “ДНР“ Дениса Ефременко, подозреваемого в убийстве оперного певца - бойца АТО Василия Слипака (позывной Миф).

Об этом в среду, 12 декабря, сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

По его словам, сепаратист “ДНР“ Денис Ефременко с позывным “Морячок“ был уничтожен 9 декабря.

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“По предварительной информации, именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака (Миф)“, - сообщил офицер ВСУ.

При этом других подробностей он не указал.

Стоит отметить, что летом 2016 года в штабе АТО уже заявляли о ликвидации снайпера, убившего Слипака.

Напомним, Слипак погиб 29 июня 2016 года от пули снайпера вблизи села Луганское Бахмутского района Донецкой области.

В феврале президент Петр Порошенко присвоил Василию Слипаку звание Героя Украины (посмертно).

Фильм об оперном певце Василие Слипаке, который погиб за Украину, стал одним из победителей кинофестиваля в Португалии.

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Теги: фото, убийство, Донбасс, сепаратисты, снайпер, ДНР, Василий Слипак
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Комментариев (6)
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Letohradek    12.12.2018, 17:47
Оценка:  0
Letohradek
Лицо человека, как правило, отражает его внутренний мир. Глядя на фото этого ватного покойника, хочется отметить, жаль, что этого ублюдка не удавили еще в колыбели!
Простакк    12.12.2018, 17:24
Оценка:  -4
Простакк
Как говорится,Бог любит троицу.Два раза ликвидировали,осталось ликвидировать третий раз...
А Слипак живой?Нет,это МИФ!Он уже поёт третий год подряд арии в аду для всех бандерлогов и прочих почитателей ШОКоладного мира.)))))))))))
СтальнаяКрыса    12.12.2018, 17:12
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Если его ликвидировали наши снайперы то это лёгкая смерть, я бы такому пожелал дегустировать Po-210. Это как раз для таких.
WTF2wtf    12.12.2018, 16:51
Оценка:  +5
WTF2wtf
Очередного снайпера похоронили?
Rodrigos    12.12.2018, 16:37
Оценка:  +6
Rodrigos
Уга нд онили таки гниду )
Letohradek    12.12.2018, 16:25
Оценка:  +8
Letohradek
Отличная новость! На одного ватного iблана меньше стало!
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