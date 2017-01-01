Одесса позавидовала Львову: Хотят отбить место в Топ-100 туристических жемчужин мира

Для участия в рейтинге нужно платить членские взносы - власти Одессы решили подсчитать "что мы с этого будем иметь".

За год Львов посетили 2,7 млн. туристов, а Одессу - более 3 миллионов slovo.odessa.ua

В Одесском горсовете депутаты возмутились, что Львов попал в мировой рейтинг Топ-100 самых посещаемых туристами городов мира в 2018 году, а Одесса нет, хотя поток туристов в “жемчужину у моря“ существенно активнее.

Об этом пишет Думская.

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“У наших коллег в год зафиксировано 2,7 млн. туристов, в то время как Одесса еще в сентябре встретила трехмиллионного туриста. И при этом они попали в топ!“ — заявил на сессии муниципального собрания депутат Одесского горсовета Олег Этнарович.

В ходе обсуждения выяснилось, что Львов, в отличие от Одессы, предоставляет данные о туристическом потоке европейским маркетинговым организациям. Для этого надо платить членские взносы — несколько тысяч евро.

Городской голова Геннадий Труханов распорядился изучить вопрос и подготовить экономическую составляющую.

“Говоря по-одесски, мы должны понимать, что мы с этого будем иметь“, — резюмировал мэр.

Как сообщалось 10 декабря, Львов стал единственным городом Украины, который попал в мировой рейтинг Топ-100 самых популярных среди туристов в 2018 году. Он обошел даже Ниццу и Рио-де-Жанейро.