Одессит-вьетнамец по имени H*y судится за украинский диплом

Из-за расхождений в написании имени у мужчины возникли проблемы с защитой кандидатской диссертации.

В документах об окончании украинского ВУЗа вьетнамца записали как Х*у, так было указано в визе (на английских страницах дипломов было написано H*y). Позже получил вид на жительство в Украине с именем Х*й. Из-за расхождений в написании имени у него возникли проблемы с защитой кандидатской диссертации и он обратился в суд.

Постановление суда опубликовано в судебном реестре, передает КП в Украине.

Киевский районный суд Одессы признал украинские дипломы вьетнамца по имени Х*й (H*y), в которых его записали как Х*у.

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В 2005 году H*y поступил на 1-й курс Одесского национально-политехнического университета, окончил бакалаврат и защитил диплом магистра по направлению “Информационные управляющие системы и технологии“. В обоих дипломах его записали как Х*у, как было указано в визе, при этом на английских страницах дипломов было написано Huy.

“В дипломе стоит имя Ву Нгок Х*у (Хыу – рус.) – такое же, как поставили в визе, с которой юноша въехал в Украину“, - пишет издание.

В 2014 году мужчина получил вид на жительство в Украине с именем Х*й.

“Все бы ничего, если бы Миграционная служба не записала другую фонетическую версию прочтения букв имени вьетнамца. В свидетельстве на постоянное место жительство, которое бы выдали в ноябре этого года, значилось: Ву Нгок Х*й“, - отмечают журналисты.

Из-за расхождений в написании имени у него возникли проблемы с защитой кандидатской диссертации.

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“Таким образом получилось, что в Одессе законно живет Х*й, а владельцем диплома является неизвестно какой Х-у“, - говорится в публикации. Сложности возникли достаточно серьезные, поскольку он написал кандидатскую диссертацию, которую из-за этой нелепицы теперь не может защитить. В ОНПУ ему посоветовали обратиться в суд.

Судья Оксана Куриленко установила факт получения Нгок Х**м высшего образования в политехническом университете, о чем речь идет в решение Киевского районного суда Одессы от 10 декабря этого года.

Киевский районный суд Одессы признал украинские дипломы вьетнамца скриншот

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