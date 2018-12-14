Русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области

Статуса регионального в этой области русский язык имел с 2012 года.

Депутаты Херсонского областного совета на сессии в пятницу, 14 декабря, лишили русский язык статуса регионального на территории области.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Семьдесят третий вопрос: “Об утрате силы решения ХVII сессии Херсонского областного совета VI созыва от 17 августа 2012 г. №553 “О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области Закона Украины “Об основах государственной языковой политики“. Вопрос прошел профильную комиссию и президиум (областного совета. - ред.). Ставлю этот вопрос на голосование за основу и в целом, прошу поддержать. За - 45 (голосов. - ред.), решение принято, спасибо“, - сказал председательствующий на сессии Владислав Мангер.

На момент голосования в сессионном зале присутствовали 49 депутатов.

Как сообщалось 13 декабря, в Харьковской области русский язык лишили статуса регионального.

Напомним, что еще с лета 2017 года в Херсонской области рестораны штрафуют за русский язык.