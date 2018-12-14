Русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области
Депутаты Херсонского областного совета на сессии в пятницу, 14 декабря, лишили русский язык статуса регионального на территории области.
Об этом сообщает Укринформ.
Читай также: ВСК по убийству Гандзюк “копнула глубже“: В Херсоне - ад
“Семьдесят третий вопрос: “Об утрате силы решения ХVII сессии Херсонского областного совета VI созыва от 17 августа 2012 г. №553 “О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области Закона Украины “Об основах государственной языковой политики“. Вопрос прошел профильную комиссию и президиум (областного совета. - ред.). Ставлю этот вопрос на голосование за основу и в целом, прошу поддержать. За - 45 (голосов. - ред.), решение принято, спасибо“, - сказал председательствующий на сессии Владислав Мангер.
На момент голосования в сессионном зале присутствовали 49 депутатов.
Как сообщалось 13 декабря, в Харьковской области русский язык лишили статуса регионального.
Напомним, что еще с лета 2017 года в Херсонской области рестораны штрафуют за русский язык.
– Украинский, потому что половина самих украинцев до сих пор не может его выучить.