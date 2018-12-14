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Русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области

Комментариев: 10
Статуса регионального в этой области русский язык имел с 2012 года.
Решение поддержали 45 и49 присутствующих депутатов
Решение поддержали 45 и49 присутствующих депутатов
fakti.ks.ua

Депутаты Херсонского областного совета на сессии в пятницу, 14 декабря, лишили русский язык статуса регионального на территории области.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Семьдесят третий вопрос: “Об утрате силы решения ХVII сессии Херсонского областного совета VI созыва от 17 августа 2012 г. №553 “О первоочередных мерах по выполнению в Херсонской области Закона Украины “Об основах государственной языковой политики“. Вопрос прошел профильную комиссию и президиум (областного совета. - ред.). Ставлю этот вопрос на голосование за основу и в целом, прошу поддержать. За - 45 (голосов. - ред.), решение принято, спасибо“, - сказал председательствующий на сессии Владислав Мангер.

На момент голосования в сессионном зале присутствовали 49 депутатов.

Как сообщалось 13 декабря, в Харьковской области русский язык лишили статуса регионального.

Напомним, что еще с лета 2017 года в Херсонской области рестораны штрафуют за русский язык.

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Теги: русский язык, Херсонская область
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Комментариев (10)
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Sirko_1111    14.12.2018, 18:57
Оценка:  -6
Sirko_1111
Немає правди на землі й на небесах її немає
bertal    14.12.2018, 18:36
Оценка:  -6
bertal
Пишу для дебилов("патриотов", я гражданин Украины, ни собираюсь покидать страну, пытаюсь со всеми сотрудниками вытащить предприятие из опы, в которое загоняют власти, у нас нет времени на забастовки, бо если мы забастуем, Киеву ппц, мы патриоты Страны, в отличие от наци ков на Хрещ
farfalle    14.12.2018, 18:16
Оценка:  -6
farfalle
Ничего, через годик эти депутаты будут ныть, что они пошутили...
bertal    14.12.2018, 18:23
Оценка:  -6
bertal
через пару месяцев они будут орать, что их заставили и они божьи коровки, как потерять дачу на островах, вилы в Италии, да они хоть за черта проголосуют, лишь бы у кормушки остаться
Uldrih    14.12.2018, 18:07
Оценка:  -5
Uldrih
– Какой из языков самый сложный для изучения: китайский или иврит?
– Украинский, потому что половина самих украинцев до сих пор не может его выучить.
Uldrih    14.12.2018, 18:05
Оценка:  0
Uldrih
Только в Верховной Раде один депутат может обматерить по-русски другого депутата за то, что тот не разговаривает на украинском языке.
Мистериокс    14.12.2018, 18:03
Оценка:  -4
Мистериокс
От этих всех"лишений",которые являются сугубо политическими решениями временной власти,количество русскоязычных граждан не уменьшится.При случае,именно эти граждане попросят их защитить,а не"статус регионального языка".
bertal    14.12.2018, 18:08
Оценка:  -7
bertal
к чему и стремятся, потом будут орать: русскоязычных щимят, помогите
bertal    14.12.2018, 17:58
Оценка:  -3
bertal
голосовали на русском) а они знают украинский? смешно когда люди не понимают и не говорят на украинском языке, голосуют против русского языка, на котором они говорят, ха 2 раза
bertal    14.12.2018, 18:05
Оценка:  -2
bertal
вот что значит кресло чиновника, ну раз проголосовали теперь проверить их на знание мови , и уволить всех нах. безграмотных и говорящих на бешенном суржике
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