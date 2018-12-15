Официально: На Объединительном соборе выбрали главу Единой церкви

Главой церкви стал епископ УПЦ Киевского патриархата Епифаний.

На Объединительном соборе в Софийском соборе в Киеве выбрали главу Единой поместной церкви в Украине. Им стал епископ УПЦ Киевского патриархата Епифаний.

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Об этом стало известно источникам Лига.нет.

Сообщается, что голосование проходило в два тура. Всего участниками собора стали 190 лиц. Больше всего было представителей УПЦ Киевского патриархата - 126 архиереев, священников и мирян. От УАПЦ пришли 36 представителей, меньше всего было от УПЦ Московского патриархата - 36 человек.

Немного позже информацию официально подтвердил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что происходит в центре Киева на Объединительном соборе.