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Официально: На Объединительном соборе выбрали главу Единой церкви

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 38
Главой церкви стал епископ УПЦ Киевского патриархата Епифаний.
Главой единой поместной првославной церкви в Украине стал епископ Епифаний.
Главой единой поместной првославной церкви в Украине стал епископ Епифаний.
wikipedia.org

На Объединительном соборе в Софийском соборе в Киеве выбрали главу Единой поместной церкви в Украине. Им стал епископ УПЦ Киевского патриархата Епифаний.

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Об этом стало известно источникам Лига.нет.

Сообщается, что голосование проходило в два тура. Всего участниками собора стали 190 лиц. Больше всего было представителей УПЦ Киевского патриархата - 126 архиереев, священников и мирян. От УАПЦ пришли 36 представителей, меньше всего было от УПЦ Московского патриархата - 36 человек.

Немного позже информацию официально подтвердил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что происходит в центре Киева на Объединительном соборе.

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Теги: Объединительный собор, Киев, Софийский Собор
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Комментариев (38)
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ВладиславII    15.12.2018, 19:19
Оценка:  0
ВладиславII
Очередная победа (си0нистов-мас0нов).
Anatol    15.12.2018, 19:14
Оценка:  -3
Anatol
Ух-ты, как ольгинских плющит! Наверное недовольны тем, что надо в выходные внеочередной суботник отрабатывать.
UTC3    15.12.2018, 19:16
Оценка:  +2
UTC3
а ты доволен что будешь шестеркой Стамбула ?
UTC3    15.12.2018, 19:17
Оценка:  +2
UTC3
Потому что получается именно так, ни одного самостоятельного решения новая "независимая" украинская церковь не сможет принять.
UTC3    15.12.2018, 19:14
Оценка:  +1
UTC3
Прикольно у этой церкви, прав будет еще меньше, чем у УПЦ в составе Московского патриархата. И в чем смысл ?
Антибес    15.12.2018, 19:08
Оценка:  +2
Антибес
Поздравляю всех приматов-бандерлогов с созданием Псевдоукраинской церкви Стамбульского патриархата.Только вот бухарь Педя как был дьяконом УПЦ МП,так и остался.))))))))))
DARTOV    15.12.2018, 19:08
Оценка:  +3
DARTOV
Да уж... как и майдан, который нас откинул на 15 лет назад минимум. так и тут - с одного ярма - одеваем другое, но потяжелее. А народ простой конечно же ничего не понял. патрийоты скачут, А нгаш Самый - выполнил поставленную задачу. Гробят славян пло всему миру из-за продажных тварей.
DARTOV    15.12.2018, 19:06
Оценка:  +2
DARTOV
Почитайте в чем смысл. Это как майдан - кинули нас. Мы ушли от московии, а пришли в полное подчинение турецкому вселенкскому патриарху. И наш патриарх вдруг стал митрополитом. Это как генерал полковник стал полковником. опустили нас и притом по всем пунктам - полное подчинение и все бабло - им.
ВладиславII    15.12.2018, 19:08
Оценка:  +2
ВладиславII
А маи-данутым сейчас всё равно, до них года через четыре только дойдет... да и то, не до всех.
Kostos    15.12.2018, 19:02
Оценка:  -2
Kostos
Ай как мышыбратья завывают
ВладиславII    15.12.2018, 19:03
Оценка:  -1
ВладиславII
Подпевают крысысестрам с маидана!
ZaPetra    15.12.2018, 19:03
Оценка:  0
ZaPetra
зато в Стамбуле сегодня праздник, такой филиал открыли да еще и Андреевскую церковь урвали )))
GreenPeace!    15.12.2018, 18:59
Оценка:  +3
GreenPeace!
Делить религию на МП или УП может только Дьявол,Бог один!!И ему вче равно на каком языке вы говорите и молитесь.
GreenPeace!    15.12.2018, 19:00
Оценка:  +3
GreenPeace!
В стране явно раскол и поэтому война еще не закончится долго.
YSL    15.12.2018, 18:56
Оценка:  +1
YSL
Какая харя. Этот точно агент СБУ
ВладиславII    15.12.2018, 18:59
Оценка:  -2
ВладиславII
Или госдупа...
Cuklon    15.12.2018, 18:45
Оценка:  -4
Cuklon
Хочу заспокоїти всіх московських батів і тролів і сказати таке - після цього -буде в Константинополі спільна молитва ..а ще через рік - цей Томос підпишуть. (така процедура) ..деякі московські шавки кричать - що Томос дають на метрополію а не патріархат ..нічого страшного - сербам і болгарам - теж д
Cuklon    15.12.2018, 18:50
Оценка:  -2
Cuklon
сербам і болгарам - теж давали на метрополію - але через пару років - переорганізували в патріархат ..враховуючи це ,що чере деякий час МП - зникне ,,то Українська ПЦ - буде найбільша в світі ...з чим всіх і вітаю ..як кажуть свинособаки - "Відновлення історичної справедливості" ))
sergei77    15.12.2018, 19:04
Оценка:  0
sergei77
ти своїх співгромадян з УПЦ МП називаєш "свинособаками"??? а де твоя любов до ближнього, як вчив Христос? Чи тебе так в цій новый церкві навчили до інших правсолавних відноситися? Бачу гарному тебе там научать в цій так би мовити новій церкві.
ZaPetra    15.12.2018, 18:58
Оценка:  +1
ZaPetra
Все намного проще, Варфоломей просто сделал для себя филиал в Украине и будет здесь править. Ни о какой независимости речь не идет. Новая Церковь не будет иметь права окормлять украинскую диаспору. Многочисленные приходы диаспоры по всему миру будут напрямую подчинены Вселенскому патриарху.
ZaPetra    15.12.2018, 19:02
Оценка:  0
ZaPetra
Стамбул не оставляет Киеву прав ни в канонизации собственных святых (такое право Москва, кстати, дает УПЦ МП), ни в открытии своих церквей за границей. По всем спорным вопросам последняя инстанция - патриарх Варфоломей, а не киевский митрополит. На церковных службах будут поминать Варфоломея
ZaPetra    15.12.2018, 19:03
Оценка:  -1
ZaPetra
На всякий случай (и прецедентов этому нет!) прописано даже, куда должно быть первое «мирное путешествие» митрополита Киевского: конечно же, к Константинопольскому патриарху.
А почему должен зникнуть МП ???
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