Новость о захвате храма в Виннице - фейк российских СМИ

Информация о захвате храма группой из 20 парней появилась на российском сайте "Союз православных журналистов".

Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) не захватывали. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата.

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Информация о захвате храма группой из 20 парней появилась на российском сайте “Союз православных журналистов“.

Как говорится в сообщении на сайте Винницкой епархии, это сообщение не соответствует действительности:

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“Сообщение “Союза православных журналистов“ о якобы захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винница фейковое и провокативное, и имеет цель создать напряжение среди верующих в городе Винница“, - говорится в сообщении.

На данный момент в Спасо-Преображенском соборе заканчиваются богослужения и ни о каких происшествиях не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей.