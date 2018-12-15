Новость о захвате храма в Виннице - фейк российских СМИ
Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) не захватывали. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата.
Читай также: В Виннице неизвестные захватили собор УПЦ - СМИ
Информация о захвате храма группой из 20 парней появилась на российском сайте “Союз православных журналистов“.
Как говорится в сообщении на сайте Винницкой епархии, это сообщение не соответствует действительности:
Читай также: Объединительный собор: Что происходит в центре Киева
“Сообщение “Союза православных журналистов“ о якобы захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винница фейковое и провокативное, и имеет цель создать напряжение среди верующих в городе Винница“, - говорится в сообщении.
На данный момент в Спасо-Преображенском соборе заканчиваются богослужения и ни о каких происшествиях не сообщается.
Ранее сообщалось, что на Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей.