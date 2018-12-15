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Новость о захвате храма в Виннице - фейк российских СМИ

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 4
Информация о захвате храма группой из 20 парней появилась на российском сайте "Союз православных журналистов".
Свято-Преображенський кафедральний собор в Виннице
Свято-Преображенський кафедральний собор в Виннице
wikipedia.org

Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) не захватывали. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата. 

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Информация о захвате храма группой из 20 парней появилась на российском сайте “Союз православных журналистов“. 

Как говорится в сообщении на сайте Винницкой епархии, это сообщение не соответствует действительности:

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“Сообщение “Союза православных журналистов“ о якобы захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винница фейковое и провокативное, и имеет цель создать напряжение среди верующих в городе Винница“, - говорится в сообщении.

На данный момент в Спасо-Преображенском соборе заканчиваются богослужения и ни о каких происшествиях не сообщается.

Ранее сообщалось, что на Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей.

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Теги: фейк, российские СМИ, Объединительный собор
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Комментариев (4)
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Мухоморище    15.12.2018, 15:45
Оценка:  +1
Мухоморище
Геббельс ребёнок по сравнению с Мокша СМИ.
iseamaster    15.12.2018, 15:18
Оценка:  0
iseamaster
Цикаво, а Кадыров поддерживает украинскую автокефаль или как всегда?....
Колишній-східняк    15.12.2018, 14:55
Оценка:  0
Колишній-східняк
ТАСС уполномочен заявить!
Колишнiй-скідняк    15.12.2018, 15:17
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
Союз православных журналистов украинский ресурс, во всяком случае текст там на украинском языке и фэйк там размещен, что бы получилось как в анекдоте про мальчика который кричал про волка. Когда реально будут захватывать команды писать об этом не будет.
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