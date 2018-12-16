Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком

"И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, является ли они заложниками на оккупированной территории, или политзаключенными в Крыму, я буду это делать и буду встречаться", – объяснил Порошенко свои встречи с Медведчуком.