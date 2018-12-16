Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политик Виктор Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Украинский политик Виктор Медведчук является, возможно единственным каналом донесения информации относительно украинских пленных и политзаключенных до Кремля, заявил президент Украины Петр Порошенко во время своей пресс-конференции, в воскресенье, 16 декабря.
"И если стоит вопрос перед президентом Порошенко, что он должен встречаться и готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того, является ли они заложниками на оккупированной территории, или политзаключенными в Крыму, я буду это делать и буду встречаться", – объяснил Порошенко свои встречи с Медведчуком.
Также Порошенко отметил, что де-факто на переговорах в Минске Медведчук является представителем прездиента РФ Владимира Путина.
Он также добавил, что Медведчук с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.
Напомним, Порошенко заявил на своей пресс-конеференции, что президент России Владимир Путин отказывается от общения с ним, "потому, что ему нечего сказать".
Виктор Медведчук в начале ноября был избран главой политсовета партии За життя.
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И так все знают, что этот представляет интересы своего куманька Путина.
К Украине он только формальное отношение имеет.
А опыт богатый у чувака еще с советских времен - это он формально был адвокатом Стуса, полностью слив своего "подзащитного" (который после этого умер в тюрьме).