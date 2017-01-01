Против Коломойского: НБУ обратился в суд Женевы с иском на 6,64 млрд гривен

Регулятор обвиняет Коломойского в уклонении от исполнения обязательств поручителя по ряду кредитов рефинансирования банка.

Национальный банк Украины во вторник, 18 декабря, подал в суд Республики и Кантона Женевы иск против экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. Общая сумма иска составляет 6,64 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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“Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка. В соответствии с требованиями швейцарского законодательства подача иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы“, - говорится в сообщении.

Глава управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук объяснил, что согласно швейцарской системе перед подачей иска необходимо подать судебную претензию. С ней НБУ обратился в суд ещё в начале июня.

“Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы“, - заявил Григорчук.

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Для обеспечения выполнения Игорем Коломойским принятых им обязательств НБУ также подал в украинские суды 147 исков против него и 32 компаний, выступавших в качестве имущественных поручителей.

По состоянию на 18 декабря суды приняли 20 решений в пользу НБУ на общую сумму в 1,2 млрд гривен. 17 из них уже вступили в силу, исполнительные документы по 14 делам переданы в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

“Национальный банк готов защищать свои законные права и интересы, в частности, в судебных делах против Игоря Коломойского как в Украине, так и в других юрисдикциях, чтобы привлечь его к ответственности, которую он на себя взял по договорам поручительства. Эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинцев и обеспечения выполнения бывшими акционерами ПриватБанка взятых на себя обязательств“, - подчеркнул Григорчук.

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Напомним, решение о национализации ПАО ПриватБанк было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Международный валютный фонд поддержал такое решение, отметив, что оно является важным шагом в усилиях украинской власти относительно сохранения финансовой стабильности.

Как сообщалось 4 декабря, суд Лондона вынес решение по делу ПриватБанка и Коломойского.