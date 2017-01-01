На складе в Никополе нашли 15 тонн детонаторов

На одном из складов Днепропетровщины нашли 15 тонн детонаторов.

При обыске на складе одного из предприятий города Никополь Днепропетровской области 18 декабря полицейские обнаружили около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также правоохранители нашли кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

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“Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих“, - отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

Как сообщалось 3 мая, возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО.