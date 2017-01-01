Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На складе в Никополе нашли 15 тонн детонаторов

Комментариев: 0
На одном из складов Днепропетровщины нашли 15 тонн детонаторов.
Детонаторы разбирали на детали
Детонаторы разбирали на детали
dp.npu.gov.ua

При обыске на складе одного из предприятий города Никополь Днепропетровской области 18 декабря полицейские обнаружили около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также правоохранители нашли кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

Читай также: В Краматорске производство боеприпасов маскировали под салон штор

“Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих“, - отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

Как сообщалось 3 мая, возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО.

Поделись:
Теги: склад, Никополь, боеприпасы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь