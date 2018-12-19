Раде советуют заранее показать закон о госязыке Венецианской комиссии

Парламенту рекомендуют перестраховаться и получить рекомендации к законопроекту еще до его вступления в силу.

В ЕС советуют Украине не принимать закон о госязыке без оценки Венецианской комиссии EPA/UPG

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Раде рекомендуют перед принятием во втором чтении или хотя бы до вступления в силу отправить законопроект о государственном языке в Венецианскую комиссию. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНИАН.

Данный вопрос подняла на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини, отметил Мингарелли.

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По словам дипломата, в ЕС также напоминают Украине об обязательствам реализовать права национальних меньшинств, что подразумевает выполнение рекомендаций Венецианской комиссии к закону об образовании.

Закон о государственном языке Рада приняла в первом чтении 4 октября. Он определяет украинский язык как единственный государственный и предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение или пренебрежение госязыком.