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Раде советуют заранее показать закон о госязыке Венецианской комиссии

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Парламенту рекомендуют перестраховаться и получить рекомендации к законопроекту еще до его вступления в силу.
В ЕС советуют Украине не принимать закон о госязыке без оценки Венецианской комиссии
В ЕС советуют Украине не принимать закон о госязыке без оценки Венецианской комиссии
EPA/UPG

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Раде рекомендуют перед принятием во втором чтении или хотя бы до вступления в силу отправить законопроект о государственном языке в Венецианскую комиссию. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНИАН.

Данный вопрос подняла на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини, отметил Мингарелли.

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По словам дипломата, в ЕС также напоминают Украине об обязательствам реализовать права национальних меньшинств, что подразумевает выполнение рекомендаций Венецианской комиссии к закону об образовании.

Закон о государственном языке Рада приняла в первом чтении 4 октября. Он определяет украинский язык как единственный государственный и предусматривает уголовную ответственность за публичное унижение или пренебрежение госязыком.

 

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Теги: язык, закон, Рада, Евросоюз, Венецианская комиссия
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Комментариев (1)
Goga19041984    19.12.2018, 16:06
Оценка:  0
Goga19041984
на фото Боярский?
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