В Одессе полиция задержала банду поджигателей

Преступники терроризировали предпринимателей по всей Украине.

В Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, которых подозревают в поджогах домов и автомобилей предпринимателей по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Члены преступной группировки терроризировали предпринимателей по всей Украине. Злоумышленники поджигали их имущество - дома, автомобили. Последний поджог автомобиля был зафиксирован несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области“, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых, которые скрывались на территории Одессы. По месту их жительства проводятся обыски.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, продолжается. В ходе следствия будет установлена причина уничтожения “поджигателями“ имущества граждан..

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