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Священникам УПЦ МП запретили служить на фронте

Комментариев: 3
Соответствующее решение приняли парламентарии 20 декабря.
Рада запретила священникам УПЦ МП служить на фронте
Рада запретила священникам УПЦ МП служить на фронте
unian.net

Верховная Рада запретила Украинской православной церкви Московского патриархата быть представленной в подразделениях Вооруженных сил Украины.

Соответствующее положение содержится в принятом парламентом законопроекте №5309, передает УНН.

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Один из инициаторов законопроекта, народный депутат Украины Александр Бригинец объяснил эту законодательную норму, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

“Этот закон налагает одно единственное ограничение на эту церковь. Эта церковь, которая подчиняется государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в военных подразделениях, на линии фронта, в воинских частях“, - сказал Бригинец.

Как сообщалось 19 декабря, православным белорусам запретили молиться в новообразованной ПЦУ.

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Теги: церковь, война, армия, ВСУ, УПЦ МП
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Комментариев (3)
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Sirko_1111    20.12.2018, 14:33
Оценка:  -3
Sirko_1111
Маразм крепчал.
Зорян_и_Шкиряк    20.12.2018, 14:30
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Народ за это мзду военкомам несёт, а им всё даром! Теперь тысячи, десятки тысяч молодых и не очень людей станут священниками Московского патриархата!
Коляка    20.12.2018, 14:23
Оценка:  -3
Коляка
Балванизация страны продолжается!
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