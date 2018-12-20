Священникам УПЦ МП запретили служить на фронте

Соответствующее решение приняли парламентарии 20 декабря.

Верховная Рада запретила Украинской православной церкви Московского патриархата быть представленной в подразделениях Вооруженных сил Украины.

Соответствующее положение содержится в принятом парламентом законопроекте №5309, передает УНН.

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Один из инициаторов законопроекта, народный депутат Украины Александр Бригинец объяснил эту законодательную норму, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

“Этот закон налагает одно единственное ограничение на эту церковь. Эта церковь, которая подчиняется государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в военных подразделениях, на линии фронта, в воинских частях“, - сказал Бригинец.

Как сообщалось 19 декабря, православным белорусам запретили молиться в новообразованной ПЦУ.