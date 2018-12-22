У бывшего главы Черновицкой ОГА провели обыски

Обыск был осуществлен сотрудниками управления защиты экономики.

У бывшего председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука правоохранители провели обыски.

Факт обысков в комментарии Укринформу подтвердил сам бывший чиновник.

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“Некоторые местные СМИ сообщили вчера, что обыски якобы проводили работники НАБУ. Но их там не было. На самом деле, это были сотрудники управления защиты экономики. Часть была из Тернопольской области, остальные - местные, черновицкие“, - сказал Фищук.

“Это хотели в очередной раз меня запугать. Обыски продолжались более 4 часов. По моему мнению, они искали документы о той преступной группировке, которая сейчас есть на Черновицкой таможне и в самом управлении защиты экономики. Но с чем они пришли, с тем и ушли“, - рассказал экс-председатель Черновицкой ОГА.

В Управлении защиты экономики в Черновицкой области Укринформу подтвердили факт обысков у Фищука.

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В марте этого года сотрудники управления защиты экономики совместно с прокуратурой уже проводили обыски у семьи Фищука. Тогда председатель ОГА назвал эти обыски сведением счетов.

Напомним, представители органов прокуратуры утром в четверг, 20 декабря, начали обыски в офисе АО Укргаздобыча.