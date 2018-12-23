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Порошенко одобрил статус ветеранов для воинов УПА

Комментариев: 2
Теперь ветераны УПА будут иметь такие же государственные соцгарантии, как и участники боевых действий.
В Украине признали воинов УПА ветеранами
В Украине признали воинов УПА ветеранами
kurs.if.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

В статусе проекта закона на сайте парламента указано, что документ "вернули с подписью от Президента 22 декабря".

Согласно проекту закона, по состоянию на 23 мая 2018 численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.

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До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии должны иметь, говорится в пояснительной части закона.

Следовательно, после вступления закона в силу, указанные в документе категории граждан будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий.

Парламент поддержал эту инициативу 6 декабря.

Напомним, идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), в то же время противоположное мнение имеют 33%, затруднились ответить - 23%. 

Как сообщалось 11 декабря, во Львовской области объявили год Бандеры и ОУН.

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Теги: ветераны, УПА, ОУН-УПА, Порошенко
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    23.12.2018, 15:11
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Порошенко - президент Галиции, а не всей Украины.
Василище    23.12.2018, 14:59
Оценка:  +2
Василище
Сепаров того времени ты славишь как героев? Тогда и нынешних надо награждать))
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