Порошенко одобрил статус ветеранов для воинов УПА
Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.
В статусе проекта закона на сайте парламента указано, что документ "вернули с подписью от Президента 22 декабря".
Согласно проекту закона, по состоянию на 23 мая 2018 численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.
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До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии должны иметь, говорится в пояснительной части закона.
Следовательно, после вступления закона в силу, указанные в документе категории граждан будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий.
Парламент поддержал эту инициативу 6 декабря.
Напомним, идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины поддерживает почти половина украинцев (45%), в то же время противоположное мнение имеют 33%, затруднились ответить - 23%.
Как сообщалось 11 декабря, во Львовской области объявили год Бандеры и ОУН.