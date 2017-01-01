Депутаты инициировали новую попытку объявить Бандеру Героем Украины

Под постановлением об обращении к Порошенко подписался 21 депутат.

Читай также: Украинцы относятся к Брежневу лучше, чем к Бандере - опрос

Депутаты инициировали еще одну попытку посмертно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Проект постановления об обращении к президенту Петру Порошенко №9368 был зарегистрирован в парламенте в среду, 5 декабря. Текст документа пока отсутствует.

Читай также: Грэм Филлипс устроил провокацию на могиле Бандеры

Как авторы документа на сайте ВР значатся 21 человек: Ярослав и Богдан Дубневичи, Анатолий Матвиенко, Валерий Карпунцов, Максим Бурбак, Юлий Мамчур, Николай Люшняк, Игорь Побер, Григорий Тимиш, Николай Кадыкало, Тарас Юрик, Александр Дехтярчук, Сергей Алексеев, ИванСпорыш, Игорь Бриченко, Иван Савка, Михаил Гаврилюк, Михаил Бондарь, Николай Величкович и Игорь Васюник.

Читай также: Житомирский облсовет объявил 2019-й годом Бандеры

Это не первая попытка признать Степана Бандеру Героем Украины. 22 января 2010 года президент Виктор Ющенко уже подписывал указ о признании Степана Бандеры героем посмертно.

Однако Донецкий окружной админсуд отменил данное решение, мотивировав это тем, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший админсуд Украины оставил решение об отмене указа Ющенко в силе.

Читай также: Правый сектор собирает марши в честь Бандеры

Ранее также сообщалось, что в Польше украинцев при получении разрешения на проживания расспрашивали об их отношении к Степану Бандере и деятельности ОУН-УПА.