Винницкий провайдер показывал запрещенные каналы РосТВ - СБУ

Кроме того, провайдер ретранслировал ряд телеканалов без соответствующих соглашений с владельцами авторских прав.

СБУ совместно с Департаментом киберполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность одного из интернет-провайдеров в Винницкой области, который показывал запрещенные в Украине российские телеканалы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Правоохранительные органы установили, что частное предприятие без лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания придавало своим абонентам услугу IPTV. В списке телеканалов были запрещенные в Украине пропагандистские каналы РФ, в частности Russia Today", - говорится в сообщении.

Кроме того, провайдер ретранслировал ряд телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав, чем им причиненный ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины были проведены санкционированные следственные действия в офисе частного предприятия и выявлены техническое оборудование, которое, согласно предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности.

Как сообщалось 22 декабря, за год СБУ заблокировала более 300 сайтов “деструктивного содержания“ - 220 администраторов интернет-сообществ охватывали аудиторию в более чем 10 млн пользователей.