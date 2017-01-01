Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь в Украине

Синоптики рассказали, что по регионам погода ожидается "очень разная".

В Киеве новогодняя ночь будет без осадков и с небольшими морозами Александр Гончаров/apostrophe.ua

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Новогодняя ночь в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет без осадков и с небольшими морозами. А днем 1 января температура в столице достигнет плюсовых значений, пойдет мокрый снег, переходящий в дождь.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Интерфакс-Украина.

"Будет очень разная погода в новогоднюю ночь", - сказал Кульбида.

По словам директора Укргидрометцентра, на западе страны новогодняя ночь начнется с мокрого снега, с переходом в дождь. В северных областях ночью будет без осадков, около -5-7 градусов мороза, но утром начнется мокрый снег, который на протяжении дня 1 января перейдет в дождь, а температура повысится до плюсовых значений. На востоке ожидается, что погода будет без осадков и морозная как ночью, так и днем. На юге будет без осадков с небольшим морозом ночью и около 0 градусов днем.

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"Киев как раз попадает в зону, когда новогодняя ночь будет еще без осадков и с небольшими морозами, а утром начнутся осадки, которые потом перейдут в дождь. Таким образом, днем 1-го числа температура воздуха будет плюсовой, до 2-3 градусов", - добавил Николай Кульбида.

Кроме того, по его словам, начиная с 4 января есть вероятность прохождения волны холодного воздуха на протяжении 2-3 суток, со снижением температуры в ночное время до -10-15 градусов (восточные, северные и центральные области Украины).

Как сообщалось, метеорологи обещают аномально теплую зиму.