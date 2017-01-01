В Сумах похитили директора сети магазинов

Похитители требовали выкуп 20 000 долларов.

Злоумышленники в Сумах взяли в заложники руководителя сети продуктовых магазинов.

Об этом в среду, 26 декабря, сообщает УНН со ссылкой на источник в местной полиции.

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Отмечается, что посреди дня двое неизвестных силой затолкали мужчину в салон автомобиля Toyota Camry и надели на него наручники. После чего потерпевшего вывезли за город и, угрожая насилием требовали 20 000 долларов.

Однако, заложник заявил похитителям, что нет денег и его отпустили. Мужчина самостоятельно вернулся в город и сообщил в полицию о преступлении. У пострадавшего зафиксировали ушибы и ссадины от побоев, но его не госпитализировали.

По факту обращения потерпевшего открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы.

Как сообщалось 19 декабря, в Киевской области правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя и обнаружили в салоне похищенного в Сумах мужчину, который звал на помощь.