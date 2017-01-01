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90-летняя пенсионерка передала на нужды ВСУ $10 тысяч

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Пожертвование позволит закупить снаряжение для бригад, дислоцированных в четырех западных областях.
Пенсионерка очень переживает за военных на Донбассе
Пенсионерка очень переживает за военных на Донбассе
Повернись живим / Facebook

Пенсионерка из Западной Украины пожертвовала 10 тысяч долларов волонтерам, которые помогают военным на Донбассе.

Об этом сообщила благотворительная организация Повернись живим на своей странице в Facebook в четверг, 27 декабря.

Отмечается, что деньги перечислила женщина, которой более 90 лет.

“Дело в том, что в своем возрасте “за 90“ женщина говорит: “Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила“, – передали волонтеры слова бабушки.

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Полученные деньги фонд планирует потратить на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

“Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она, простая женщина, следит за страницей фонда в Facebook, знает, как зовут наших сотрудников и, конечно, переживает за будущее Украины“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Владимир-Волынский 86-летняя Лидия Тимчишина связала и передала военным на Донбасс почти 450 пар носков. Уже три года пожилая женщина оказывает посильную помощь ВСУ.

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Теги: Украина, деньги, помощь, волонтер, ВСУ
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