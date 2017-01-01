Массовое увольнение учителей в одной из школ Харькова: Прокуратура ведет проверку

Одновременно уволился директор школы и часть учителей.

Прокуратура Харькова №1 начала уголовное производство в связи с конфликтом по увольнению директора Лисичкиной Елены и 22 учителей из городской общеобразовательной школы №67.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Харьковской области.

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“Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 172 УК Украины (незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или в связи с сообщением ним о нарушении требований Закона Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции“ другим лицом, а также другое грубое нарушение законодательства о труде)“, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, директора учебного заведения заставили написать заявление об увольнении.

Местное издание 1К уточняет, что Директор школы Лисичкина Елена занимала должность три года. О ней хорошо отзываются. По словам родителей, Лисичкину вынудили уволиться из-за конфликта с одной из мам ученика, который длился около года.

“В школу №67 приезжала проверка из района, которая вынудила директора написать заявление об увольнении“, - пишет издание.

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Родители учеников, которые учатся в этой школе, выступили против увольнения. Они заявили, что на руководителя учебного заведения осуществлялось давление, и организовали пикет против незаконных кадровых решений. Больше 50 участников пикета обратились в полицию и их акцию протеста охраняли три экипажа вооруженных правоохранителей. Под здание школы приехали представители Департамента образования, но возмущенным пикетчикам не удалось с ними договориться.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства дела.

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