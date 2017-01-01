Сутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, ранен боец ВСУ

Противник проигнорировал введенный на время новогодних праздников бессрочный режим "тишины", открыв огонь из гранатометов вблизи поселка Железное.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 28 декабря, 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 29 декабря.

В частности, противник обстреливал из минометов калибра 82-мм позиции вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на луганском и мариупольском направлениях.

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Также позиции украинских войск обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на мариупольском направлении.

По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и два ранены.

В информации штаба отмечается, что противник проигнорировал введенный на время новогодних праздников бессрочный режим “тишины“ по всей линии боевого столкновения, открыв огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на горловском направлении.

В течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 27 декабря на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда враг три раза применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один украинский военнослужащий получил ранения.