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НАПК нашло нарушения в отчетах 13 партий

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НАПК проанализировало отчеты политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
В Национальное агентство поступило 276 отчетов политических партий
В Национальное агентство поступило 276 отчетов политических партий
ukrinform.ru

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Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило нарушения в отчетах 13 политических партий за третий квартал 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Всего НАПК утвердило 41 заключение по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал этого года.

Выявлены нарушения в отчетах партий:

  • Справа,
  • Соціальна справедливість,
  • Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна,
  • Блок Володимира Миколаєнко,
  • Партія Національно-демократичне об’єднання Україна,
  • Республіканська платформа,
  • Партія народної дії Надія,
  • Республіканська партія,
  • Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю,
  • Всеукраїнське об’єднання Вільність і справедливість,
  • Селянська партія України,
  • Партія Наталії Королевської Україна- Вперед!,
  • Всеукраїнське об’єднання Свобода.

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“Обнаружены нарушения установленного порядка представления или сроков представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях“, - отметили в НАПК.

Из 41 заключения НАПК 32 заключения подготовлено по отчетам политических партий, которые не осуществляли деятельность в отчетном периоде.

Всего за третий квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий.

Отмечается, что решениями НАПК от 7 и 14 декабря 2018 года уже были утверждены 148 выводов о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как сообщалось в августе, НАПК составило 84 протокола на политические партии.

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Теги: политические партии, НАПК
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