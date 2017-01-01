НАПК нашло нарушения в отчетах 13 партий

НАПК проанализировало отчеты политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило нарушения в отчетах 13 политических партий за третий квартал 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Всего НАПК утвердило 41 заключение по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал этого года.

Выявлены нарушения в отчетах партий:

Справа,

Соціальна справедливість,

Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна,

Блок Володимира Миколаєнко,

Партія Національно-демократичне об’єднання Україна,

Республіканська платформа,

Партія народної дії Надія,

Республіканська партія,

Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю,

Всеукраїнське об’єднання Вільність і справедливість,

Селянська партія України,

Партія Наталії Королевської Україна- Вперед!,

Всеукраїнське об’єднання Свобода.

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“Обнаружены нарушения установленного порядка представления или сроков представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях“, - отметили в НАПК.

Из 41 заключения НАПК 32 заключения подготовлено по отчетам политических партий, которые не осуществляли деятельность в отчетном периоде.

Всего за третий квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий.

Отмечается, что решениями НАПК от 7 и 14 декабря 2018 года уже были утверждены 148 выводов о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как сообщалось в августе, НАПК составило 84 протокола на политические партии.