НАПК нашло нарушения в отчетах 13 партий
Читай также: YouTube удалил ботов: Из кандидатов в президенты больше всех потеряла Тимошенко
Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило нарушения в отчетах 13 политических партий за третий квартал 2018 года.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Всего НАПК утвердило 41 заключение по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал этого года.
Выявлены нарушения в отчетах партий:
- Справа,
- Соціальна справедливість,
- Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна,
- Блок Володимира Миколаєнко,
- Партія Національно-демократичне об’єднання Україна,
- Республіканська платформа,
- Партія народної дії Надія,
- Республіканська партія,
- Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю,
- Всеукраїнське об’єднання Вільність і справедливість,
- Селянська партія України,
- Партія Наталії Королевської Україна- Вперед!,
- Всеукраїнське об’єднання Свобода.
Читай также: Партии получат из бюджета 128 миллионов гривен
“Обнаружены нарушения установленного порядка представления или сроков представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях“, - отметили в НАПК.
Из 41 заключения НАПК 32 заключения подготовлено по отчетам политических партий, которые не осуществляли деятельность в отчетном периоде.
Всего за третий квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий.
Отмечается, что решениями НАПК от 7 и 14 декабря 2018 года уже были утверждены 148 выводов о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Как сообщалось в августе, НАПК составило 84 протокола на политические партии.