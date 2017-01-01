В Ивано-Франковске застрелили мужчину, по области объявили план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.

В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину. По области объявили план Сирена для поиска убийц, сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба областной полиции.

"Около 14:08 в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение, что на ул. Хотинская обнаружено тело человека. Выяснилось, что у мужчины огнестрельное ранение в область шеи, а преступники скрылись на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, убитый - житель Ивано-Франковска 1958 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Также указано, что в Ивано-Франковской области правоохранители ввели оперативный план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.

Ранее в селе Пищане Черкасской области был обнаружен брошенный автомобиль с трупом рыбинспектора в багажнике.

Также сообщалось, что в Киеве неизвестные совершили покушение на бизнесмена в Соломенском районе города. Пострадавший получил выстрел в голову.

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