Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Виновником смертельного ДТП во Львове оказался полицейский

Комментариев: 2
Правоохранители смогли установить личность водителя автомобиля BMW и его место пребывания.
Водитель оставил машину неподалеку от трамвайной остановки
Водитель оставил машину неподалеку от трамвайной остановки
varta1.com.ua

Водитель, который накануне на "евробляхе" сбил насмерть молодую женщину на трамвайной остановке во Львове, оказался сотрудником полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции в понедельник, 31 декабря. 

Читай также: В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Отмечается, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя-беглеца и его место пребывания. Им оказался 25-летний львовянин, работник полиции. Сейчас его задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на Буковине водитель-пенсионер насмерть сбил женщину-пешехода. В Черновицкой области 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 насмерть сбил 51-летнюю женщину-пешехода.

Поделись:
Теги: Львов, ДТП, уголовное дело, авария, полиция, женщина, погибшие, ДТП с полицией
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    31.12.2018, 17:22
Оценка:  0
bertal
Су ка вы достали, что полицейские не люди? Так же пьют, едят и тд
bertal    31.12.2018, 17:24
Оценка:  0
bertal
судить его как и всех, без учета званий и национальностей, как это делают в Украине
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь