Виновником смертельного ДТП во Львове оказался полицейский

Правоохранители смогли установить личность водителя автомобиля BMW и его место пребывания.

Водитель, который накануне на "евробляхе" сбил насмерть молодую женщину на трамвайной остановке во Львове, оказался сотрудником полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции в понедельник, 31 декабря.

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Отмечается, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность водителя-беглеца и его место пребывания. Им оказался 25-летний львовянин, работник полиции. Сейчас его задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что на Буковине водитель-пенсионер насмерть сбил женщину-пешехода. В Черновицкой области 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 насмерть сбил 51-летнюю женщину-пешехода.