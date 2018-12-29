Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях во вторник снеголавинная опасность будет умеренной, а уже в среду она станет высокой.

Украинцев предупредили о лавинах в Карпатах facebook.com/lavyny.official

В горах на западе Украины в среду, 2 января, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 1 января снеголавинная ситуация в этих регионах будет оставаться умеренной, а 2 января в Прикарпатье и Закарпатье будет высокая вероятность схода лавин.

"По данным Укргидрометцентра, 2 января 2019 в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее в России лавина обрушилась на поселок, двое людей погибли.

Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.

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