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В кровавом ДТП в Николаевской области погибли 8 человек

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Среди погибших трое детей. Информация обновляется.
В кровавом ДТП в Николаевской области погибли 8 человек
© npu.gov.ua
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В кровавом ДТП в Николаевской области погибли 8 человек
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В результате столкновения двух автомобилей Opel Astra и Mazda-6 на дороге Н-11 Днепр-Николаев погибли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“В салоне Mazda находились супруги с Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована“ - говорится в сообщении.

В легковушке Opel передвигалась семья с детьми - жители Казанковского района. Девочку 8 лет без сознания доставили в больницу. 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет, трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи Следственного управления.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре автомобиль влетел в столб. Водитель авто погиб на месте.

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Теги: дтп, Днепр-Николаев
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