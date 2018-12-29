Среди погибших трое детей. Информация обновляется.

В кровавом ДТП в Николаевской области погибли 8 человек

На весь экран Свернуть

В кровавом ДТП в Николаевской области погибли 8 человек

В результате столкновения двух автомобилей Opel Astra и Mazda-6 на дороге Н-11 Днепр-Николаев погибли 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: В новогоднюю ночь в Киеве сгорело авто

“В салоне Mazda находились супруги с Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована“ - говорится в сообщении.

В легковушке Opel передвигалась семья с детьми - жители Казанковского района. Девочку 8 лет без сознания доставили в больницу. 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет, трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли.

Читай также: Под Киевом авто столкнулось с грузовиком: трое погибших

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи Следственного управления.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре автомобиль влетел в столб. Водитель авто погиб на месте.