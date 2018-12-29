Выросло число жертв взрыва на ярмарке во Львове

Состояние погибшего было постоянно тяжелым. Медикам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но у мужчины началась сильная интоксикация.

22 декабря на рождественской ярмарке во Львове на центральном проспекте Свободы в одном из домиков взорвался газовый баллон Прес-служба ДСНС

Один из мужчин, который пострадал во время пожара на рождественской ярмарке во Львове 22 декабря, скончался. Об этом 1 сообщили в пресс-службе Львовского горсовета во вторник, 1 января.

По данным мэрии, умер гражданин Армении 1968 года рождения, который получил ожоги 50% тела.

"Его состояние постоянно было тяжелое. Нам удалось преодолеть стадию ожогового шока, но следующая стадия при ожогах более 20% – это стадия интоксикации. Со вчерашнего дня было ухудшение по анализам, развилась почечная недостаточность. К сожалению, из-за обширных, глубоких ожогов пошла сильная интоксикация", – сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи 8-й городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

В мэрии отметили, что мужчина постоянно находился в реанимации.

Напомним, причиной взрыва на ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов.

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