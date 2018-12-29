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В Мелитополе от взрыва петарды пострадал подросток

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Эффект от взрыва петарды был особо травмирующий, поскольку ее засунули в бутылку из-под шампанского .
Бутылка разорвалась прямо возле лица юного мелитопольца
Бутылка разорвалась прямо возле лица юного мелитопольца
mv.org.ua

В городе Мелитополь Запорожской обла развлечения подростков с пиротехникой закончились несчастным случаем – в руках у мальчика разорвалась бутылка от шампанского с петардой внутри.

Об этом сообщают Местные вести.

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Инцидент произошел в новогоднюю ночь в городском парке, где подростки развлекались, бросая петарды. Один из парней бросил петарду в стеклянную бутылку из-под шампанского, а выбросить ее не успел.

По словам очевидцев, бутылка разорвалась у лица парня. На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего.

Как сообщалось 29 декабря, в Ивано-Франковске от взрыва петарды пострадал подросток . Эффект от взрыва петарды был особо травмирующий, поскольку перед тем парень засунул ее в стеклянную бутылку.

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Теги: петарда, Мелитополь
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