В Мелитополе от взрыва петарды пострадал подросток
В городе Мелитополь Запорожской обла развлечения подростков с пиротехникой закончились несчастным случаем – в руках у мальчика разорвалась бутылка от шампанского с петардой внутри.
Об этом сообщают Местные вести.
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Инцидент произошел в новогоднюю ночь в городском парке, где подростки развлекались, бросая петарды. Один из парней бросил петарду в стеклянную бутылку из-под шампанского, а выбросить ее не успел.
По словам очевидцев, бутылка разорвалась у лица парня. На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего.
Как сообщалось 29 декабря, в Ивано-Франковске от взрыва петарды пострадал подросток . Эффект от взрыва петарды был особо травмирующий, поскольку перед тем парень засунул ее в стеклянную бутылку.