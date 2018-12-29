Наливайченко будет баллотироваться в президенты

Наливайченко утверждает, что "идет в президенты не ради кресла, а для людей".

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента Украины в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба его партии.

Читай также: Гриценко, Ляшко и Садовый - аутсайдеры будущих президентских выборов, - западные социологи

“Делегаты всеукраинского съезда партии Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко Справедливость 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта“, - говорится в сообщении.

На посту президента Наливайченко пообещал “опираться только на собственный народ и на закон“. По его словам, “все должны быть равны перед законом: и президент, и обычный гражданин“.

“Наливайченко откажется от президентского иммунитета и привилегий и сразу после избрания главой государства внесет в парламент проект закона об импичменте президента. Он также обещает лишить неприкосновенности и привилегий народных депутатов и судей“, - отмечает пресс-служба партии.

Читай также: Шаман и Наливайченко: в СБУ креативно ответили на обвинения

По словам бывшего главы СБУ, его первоочередные задачи на посту президента - “восстановление мира, уничтожение коррупции и возвращения страны на путь развития“. Кроме того, Наливайченко заявил о готовности сразу после своего избрания президентом запустить работу Антикоррупционного суда.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Как сообщалось 3 января, Симоненко собрался в президенты и уже пообещал ОРДЛО “широчайшую автономию“.