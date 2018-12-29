Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Наливайченко будет баллотироваться в президенты

Комментариев: 1
Наливайченко утверждает, что "идет в президенты не ради кресла, а для людей".
Кандидат обещает вернуть страну на путь развития
Кандидат обещает вернуть страну на путь развития
spravedlyvist.com.ua

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента Украины в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба его партии.

Читай также: Гриценко, Ляшко и Садовый - аутсайдеры будущих президентских выборов, - западные социологи

“Делегаты всеукраинского съезда партии Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко Справедливость 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта“, - говорится в сообщении.

На посту президента Наливайченко пообещал “опираться только на собственный народ и на закон“. По его словам, “все должны быть равны перед законом: и президент, и обычный гражданин“.

“Наливайченко откажется от президентского иммунитета и привилегий и сразу после избрания главой государства внесет в парламент проект закона об импичменте президента. Он также обещает лишить неприкосновенности и привилегий народных депутатов и судей“, - отмечает пресс-служба партии.

Читай также: Шаман и Наливайченко: в СБУ креативно ответили на обвинения

По словам бывшего главы СБУ, его первоочередные задачи на посту президента - “восстановление мира, уничтожение коррупции и возвращения страны на путь развития“. Кроме того, Наливайченко заявил о готовности сразу после своего избрания президентом запустить работу Антикоррупционного суда.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Как сообщалось 3 января, Симоненко собрался в президенты и уже пообещал ОРДЛО “широчайшую автономию“.

Поделись:
Теги: выборы президента 2019, Наливайченко, кандидат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    03.01.2019, 17:38
Оценка:  +1
Антибес
В полку клоунов прибыло...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь