Симоненко собрался в президенты и уже пообещал ОРДЛО "широчайшую автономию"
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54 съезд запрещенной в Украине Компартии Украины принял решение об участии Петра Симоненко в выборах президента 31 марта. Об этом сам Симоненко сообщил на своей странице в Facebook.
“Съезд принял решение об участии партии в президентских выборах и утвердил мою кандидатуру в качестве претендента на пост президента Украины“, - заявил Симоненко.
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Он также добавил, что все кандидаты в президенты Украины, кроме него, предлагают программы для капитала и американцев, а не для простого населения.
Симоненко обвинил остальных политиков в развязывании войны на Донбассе и заверил, что он-то сможет обеспечить мир на Донбассе - через федерализацию Украины и переговоры с “представителями Донбасса“. Им коммунист хочет предложить “широчайшую автономию“.
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Политик не уточнил, подал ли уже документы в ЦИК. Напомним, официально кандидатом он может стать только после заседания ЦИК и утверждения его кандидатуры.
Ранее сообщалось, что третьим кандидатов в президенты Украины стал Сергей Каплин.
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