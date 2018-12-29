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Симоненко собрался в президенты и уже пообещал ОРДЛО "широчайшую автономию"

Комментариев: 14
Кандидат в президенты от запрещенной КПУ считает, что федерализация Украины обеспечит мир на Донбассе.
Симоненко собрался садиться за стол переговоров с боевиками
Симоненко собрался садиться за стол переговоров с боевиками
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54 съезд запрещенной в Украине Компартии Украины принял решение об участии Петра Симоненко в выборах президента 31 марта. Об этом сам Симоненко сообщил на своей странице в Facebook.

“Съезд принял решение об участии партии в президентских выборах и утвердил мою кандидатуру в качестве претендента на пост президента Украины“, - заявил Симоненко.

Коммунисты провели свой съезд и решили идти на выборы
Коммунисты провели свой съезд и решили идти на выборы
kpu.life

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Он также добавил, что все кандидаты в президенты Украины, кроме него, предлагают программы для капитала и американцев, а не для простого населения.

Симоненко обвинил остальных политиков в развязывании войны на Донбассе и заверил, что он-то сможет обеспечить мир на Донбассе - через федерализацию Украины и переговоры с “представителями Донбасса“. Им коммунист хочет предложить “широчайшую автономию“.

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Политик не уточнил, подал ли уже документы в ЦИК. Напомним, официально кандидатом он может стать только после заседания ЦИК и утверждения его кандидатуры.

Ранее сообщалось, что третьим кандидатов в президенты Украины стал Сергей Каплин. 

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Теги: выборы президента, Симоненко, кандидаты, ЦИК, КПУ
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Комментариев (15)
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ВосставшийИзБана    03.01.2019, 16:42
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Итак, вареная курица снесла яйцо ... О чем это я? ... Ах да! О победе коммунистов на выборах." М.Жванецкий.
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 16:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Герои вчерашних дней.
Ruspidor    03.01.2019, 16:37
Оценка:  0
Ruspidor
Eбyтся вaтники в aнал,
Им Порох фистинг прописал!
bertal    03.01.2019, 16:37
Оценка:  -1
bertal
"Странный" человек, прое.. потерять такой электорат, а сейчас это что? кто-это не для него
Ruspidor    03.01.2019, 16:28
Оценка:  -4
Ruspidor
А вообще, если серьёзно, русские и ватники, неужели вы думаете, что Порох не победит! Да мы все, Украинцы, за него горой, а вы, лишнехрлмосомные yблюдки и вaтники, сосите у него xyй!
Ruspidor    03.01.2019, 16:26
Оценка:  -7
Ruspidor
Порох - наш президент!
Русские жрут свой экскримент!
Ruspidor    03.01.2019, 16:25
Оценка:  -6
Ruspidor
Порох вперед! Русских в жoпy eбeт!
Хитрый-Лис    03.01.2019, 16:29
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Russisches Schwein не напрягайся!!!!!!!!
Хитрый-Лис    03.01.2019, 16:30
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Russisches Schwein не напрягайся!!!!!!!!
Ruspidor    03.01.2019, 16:24
Оценка:  -6
Ruspidor
Порох - за Мир!
Выeбeт русских до дыр!
Антибес    03.01.2019, 16:24
Оценка:  +2
Антибес
Под двумя своими никами высрался,но почему так мало?У тебя же минимум 30 ников.Старайся больше,а то не заплатят.)))))))))
Антибес    03.01.2019, 16:22
Оценка:  +3
Антибес
У него нет шансов.
1  2  следующая →
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