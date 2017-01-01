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Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

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В украинской разведке утверждают, что 5 января один боец сепаратистов был уничтожен и один ранен.
Потерь на Донбассе нет
Потерь на Донбассе нет
За прошедшие сутки, 5 января, сепаратситы на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружение не зафиксировано, говорится в сводке пресс-центре Объединенных сил.
 
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.
 
"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли огневые средства", - подчеркнули в штабе.
 
 
Потерь среди украинских военных нет.
 
"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в отчете.
 
По данным разведки, 5 января один боевик был уничтожен и один ранен.
 
Напомним, что на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск в субботу, 5 января, в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека.
 
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Теги: военные, обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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