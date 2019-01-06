ПЦУ предупредила о возможных религиозных провокациях
В Православной Церкви Украины предупреждают о провокациях на религиозной почве, которые могут происходить для создания медийной картинки о ситуации в Украине в российских СМИ.
Об этом сообщила пресс-служба Синодального управления военного духовенства ПЦУ в Facebook.
Читай также: Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
“В Синодальное управление военного духовенства Православной Церкви Украины поступает информация от военных священников (капелланов) из разных регионов Украины о том, что якобы от имени Правого сектора организуются провокации на религиозной почве“, - говорится в сообщении.
Организаторы данных провокаций якобы призывают “применить силу к верующим и клирикам РПЦ в Украине“.
“Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки “гонений“ и “религиозной войны“ в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ“, - отметили в ПЦУ.
Как сообщалось 6 января, Вселенский патриарх вручил Томос для ПЦУ Епифанию.