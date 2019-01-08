В Донецке задержан крупный бизнесмен и его родственники – СМИ

Кроме предпринимателя Дмитрия Автономова, боевики "ДНР" задержали около 10 руководителей его предприятий.

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке боевики так называмой “ДНР“ задержали крупного предпринимателя Дмитрия Автономова и его ближайших родственников.

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Об этом со ссылкой на источники в “правоохранительных органах“ сообщил 6 января сепаратистский сайт Донецк24, передает Гордон.

По информации ресурса, Автономов был задержан 28 декабря без предъявления обвинений. Боевики также задержали около 10 руководителей предприятий, учредителем которых является Автономов.

“Решили отжать бизнес. Похоже, требуют переписать активы“, – заявил сепаратистскому сайту Политнавигатор представитель одного из предприятий Автономова.

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Новости Донбасса отмечают, что Автономов известен поддержкой “русской весны“. Он, в частности, снабжал боевиков топливом и продуктами питания. Автономова связывают с погибшим главарем боевиков Александром Захарченко.

Как сообщалось 28 сентября, Гиркин подтвердил достоверность опубликованного СБУ разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря “ДНР“ Пушилина.