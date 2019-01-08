Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма

Комментариев: 7
Священнослужителя "выселяют" с ведомственной территории.
В Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма
© naparise.com
Фото 1/3
  • Парандюк известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции
  • Парандюк известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции
  • Парандюк известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции
В Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма
Парандюк известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: УПЦ МП призвала к войне: в Почаеве паломники шли в провокационных футболках

Винницкий священник Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор Парандюк, настоятель храма Александра Невского, расположенного на территории высшего училища департамента полиции охраны, в знак протеста снял купол с церкви.

Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на На Париже.

По словам священника, община храма “15 лет устанавливала купол“, а сейчас “из-за отказа переходить к ПЦУ“ его демонтировали.

Подполковник запаса и храма иерей Виктор Парандюк стал известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии к ПЦУ.

Читай также: Митрополит Павел намеревался координировать провокации - СБУ

Еще до Объединительного собора 15 декабря он пытался совершать давление на правящего архиерея, обвинять его и создавать “оппозицию“. С тех пор убеждения бывшего офицера Воздушных сил не изменились. Он продолжает настраивать верующих на сопротивление, подстрекать их и распространять фейки о мифических “захватах церквей“.

Уточняется, что инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении стал руководитель училища Александр Железняк.

Как сообщалось 7 января, во Львовской области пятый приход перешел в ПЦУ.

Поделись:
Теги: церковь, Винница, УПЦ МП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    08.01.2019, 13:34
Оценка:  0
Peyot
поступок в стиле кгбшного рпцшного православия. если не по нашему - то сожжем храм желательно с прихожанами!
yankell    08.01.2019, 12:44
Оценка:  -6
yankell
Церковная война разгорается...
ВыВсеВрети    08.01.2019, 12:59
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
а вот и не угадал!!!
Krom14    08.01.2019, 12:38
Оценка:  +5
Krom14
Поп в погонах , вали в рашку!
klin    08.01.2019, 12:37
Оценка:  +3
klin
Батюшка решил что он Бог? Пускай забирает свой купол, другой поставим!))
ВыВсеВрети    08.01.2019, 13:01
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
он не за свои деньги его ставил!!!
krolikoff_net    08.01.2019, 12:28
Оценка:  +5
krolikoff_net
Подготовил купол к вывозу на россию. Агенты рпц такие вороватые.
ВыВсеВрети    08.01.2019, 12:34
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
100500%
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь