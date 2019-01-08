В Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма
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Винницкий священник Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор Парандюк, настоятель храма Александра Невского, расположенного на территории высшего училища департамента полиции охраны, в знак протеста снял купол с церкви.
Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на На Париже.
По словам священника, община храма “15 лет устанавливала купол“, а сейчас “из-за отказа переходить к ПЦУ“ его демонтировали.
Подполковник запаса и храма иерей Виктор Парандюк стал известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии к ПЦУ.
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Еще до Объединительного собора 15 декабря он пытался совершать давление на правящего архиерея, обвинять его и создавать “оппозицию“. С тех пор убеждения бывшего офицера Воздушных сил не изменились. Он продолжает настраивать верующих на сопротивление, подстрекать их и распространять фейки о мифических “захватах церквей“.
Уточняется, что инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении стал руководитель училища Александр Железняк.
Как сообщалось 7 января, во Львовской области пятый приход перешел в ПЦУ.