Священнослужителя "выселяют" с ведомственной территории.

Парандюк известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции

В Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма

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В Виннице священник УПЦ МП в знак протеста снял купол с храма

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Винницкий священник Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор Парандюк, настоятель храма Александра Невского, расположенного на территории высшего училища департамента полиции охраны, в знак протеста снял купол с церкви.

Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на На Париже.

По словам священника, община храма “15 лет устанавливала купол“, а сейчас “из-за отказа переходить к ПЦУ“ его демонтировали.

Подполковник запаса и храма иерей Виктор Парандюк стал известен в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии к ПЦУ.

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Еще до Объединительного собора 15 декабря он пытался совершать давление на правящего архиерея, обвинять его и создавать “оппозицию“. С тех пор убеждения бывшего офицера Воздушных сил не изменились. Он продолжает настраивать верующих на сопротивление, подстрекать их и распространять фейки о мифических “захватах церквей“.

Уточняется, что инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении стал руководитель училища Александр Железняк.

Как сообщалось 7 января, во Львовской области пятый приход перешел в ПЦУ.