В Виннице появились светофоры для "гаджетоманов"

Именно из-за людей, отвлекающихся на мобильные телефоны, происходит огромное количество аварий.

В Украине появись светофоры для любителей гаджетов dp.informator.ua

В Виннице появились необычные светофоры, предназначенные для любителей “зависнуть“ в гаджете.

Об этом сообщает Сегодня.

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Пока в городе установлено пять приборов. Они выглядят как металлические столбы до колена высотой с “окошками“ для сигналов. Один такой прибор стоит 15 тысяч гривен.

Все светофоры подключены с помощью специального контроллера к основному светофору и повторяют его сигналы.

Фото: кадр из видео segodnya.ua

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Винницкие чиновники пытаются таким образом уменьшить количество ДТП по вине “гаджетоманов“. Если эксперимент удастся, то такие светофоры поставят по всему городу.

Ранее сообщалось, что “желтый“ режим светофора могут отменить после аварии в Кривом Роге