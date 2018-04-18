В Украине хотят убрать желтый сигнал светофора

Кабмин поручил МВД, Мининфраструктуры, Укравтодору, Нацполиции и Укртрансбезопасности изучить целесообразность отмены работы светофора в дежурном желтом режиме.

В связи с аварией в Кривом Роге, Кабмин поручил профильным ведомствам изучить целесообразность отмены работы светофора а желтом режиме.

Об этом сообщает LB.ua.

Как известно, авария, в которой погибли 10 человек, произошла в Кривом Роге рано утром, когда светофоры еще работали в режиме желтого сигнала.

Читай также: В Кривом Роге траур по жертвам ДТП: несут цветы и свечи

Вопрос отмены желтого сигнала Кабмин поручил исследовать Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, Государственному агентству автомобильных дорог Укравтодор, Национальной полиции, Госслужбе по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

В случае необходимости на рассмотрение правительства будет внесен соответствующий проект акта об отмене сигнала.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook написал, что считает инициативу правельной, потому как проанализировав резонансные ДТП, все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

Читай также: Сын виновника ДТП в Кривом Роге рассказал об аварии - СМИ

“Некоторые водители не хотят понимать и трактуют это так, что одному еще можно, или другому уже нельзя, а потом погибают люди!“, - написал он, добавив, что многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора.

Напомним, 17 апреля, в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутное такси с пассажирами и автобус, перевозивший работников металлургического комбината. По информации экстренных служб, восемь человек погибли на месте, девятнадцать были доставлено в больницы города с травмами различной степени тяжести.

Позднее, 18 апреля, водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников ДТП, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения.