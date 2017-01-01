"Суд" в Крыму ликвидировал церковь христиан-баптистов

Ранее правозащитники заявляли, что на полуострове нарушают права жителей на свободу вероисповедания.

Решение о ликвидации религиозной организации Церковь Евангельских христиан-баптистов Благодать принял так называемый Севастопольский городской суд.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Основанием для решения стало то, что церковь не сообщила в Минюст РФ об изменении адреса юридического лица.

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По данным суда, церковь баптистов зарегистрировали в 2015 году в доме на улице Михайловской в Севастополе. На следующий год “прокуратура“ обнаружила, что по этому адресу никакой организации нет. Минюст РФ затребовал актуальную информацию о регистрации церкви, но за два года якобы не получил ее.

Ранее Верховный суд России запретил на территории страны деятельность религиозной организации Свидетели Иеговы. Более 60 ее представителей подверглись уголовному преследованию.

Как сообщалось, в июле в ЛНР объявили баптистов “экстремистской“ организацией.