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В оккупированном Крыму более 1000 военных РФ проходят боевую подготовку

Комментариев: 3
Призванные в армию осенью 2018 года военнослужащие береговой обороны отрабатывают нормативы.
Россияне проводят в оккупированном Крыму учения
Россияне проводят в оккупированном Крыму учения
function.mil.ru

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Российские Вооруженные Силы проводят учения в оккупированном Крыму. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Южного военного округа Минобороны РФ.

"Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму", - говорится в сообщении.

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Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, тактике ведения боя, а также по вождению боевых машин, отметили в пресс-службе.

"Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе призыва граждан на военную службу осенью 2018 года, обучается первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений", - добавили в ведомстве.

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Там уточнили, что плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах, расположенных на аннектированном Крымском полуострове. 

В них задействовано более 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

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Напомним, ранее сообщалось, сто Россия установила дополнительный пограничный пункт на границе с Украиной - в Ростовской области. Кроме того, россияне построили заградительное сооружение на административной границе между материковой Украиной и оккупированным Крымом.

 

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Теги: ВС РФ, учения, Крым, оккупация, военные, Минобороны РФ
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Комментариев (3)
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Rangol    09.01.2019, 16:38
Оценка:  0
Rangol
Может и много больше проходят боевую подготовку, для того они и военные , что бы свою страну защищать, надо быть готовым к отражению нападения врага
    09.01.2019, 16:33
Оценка:  +1
Ничего не понимаю....
1000 военных проходят боевую подготовку , а в это время Крым кто то оккупировал !!!
Woodbrother    09.01.2019, 16:32
Оценка:  0
Woodbrother
Будущий груз200
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