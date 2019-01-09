В оккупированном Крыму более 1000 военных РФ проходят боевую подготовку
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Российские Вооруженные Силы проводят учения в оккупированном Крыму. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Южного военного округа Минобороны РФ.
"Военнослужащие соединения береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота отрабатывают задачи боевой подготовки на полигонах в Крыму", - говорится в сообщении.
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Личный состав выполняет нормативы по огневой подготовке, тактике ведения боя, а также по вождению боевых машин, отметили в пресс-службе.
"Молодое пополнение, прибывшее в состав подразделений в ходе призыва граждан на военную службу осенью 2018 года, обучается первичным навыкам владения штатным вооружением, с выполнением стрелковых упражнений", - добавили в ведомстве.
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Там уточнили, что плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах, расположенных на аннектированном Крымском полуострове.
В них задействовано более 1000 военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.
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Напомним, ранее сообщалось, сто Россия установила дополнительный пограничный пункт на границе с Украиной - в Ростовской области. Кроме того, россияне построили заградительное сооружение на административной границе между материковой Украиной и оккупированным Крымом.
1000 военных проходят боевую подготовку , а в это время Крым кто то оккупировал !!!