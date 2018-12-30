ГПСУ просит не сравнивать забор с камерой в Крыму и украинскую "Стену"

Украинский проект включает ров, фортификационные сооружения, элементы боевого и технического прикрытия, в то время как российское заграждение длиной в 50 км еще и неисправно.

Слободян говорит, что стоимость украинской стены - средняя и меньше российской facebook.com/oleh.slobodyan

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Проект “Стена“ и другие инженерные сооружения на украинской границе и заграждения россиян, возведенные в оккупированном Крыму, нет смысла сравнивать. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПСУ Олег Слободян.

“Очередная “зрада“. Эксперты“ сравнивают стоимость системы украинских инженерных сооружений на границе и ... российских во временно оккупированном Крыму, не обладая ни техническими особенностями обоих, ни другими сопутствующими данными“, - отметил Слободян реакцию на российский “забор“ в Крыму в соцсетях.

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В то же вемя российская система не выполняет всех функций, которые по задумке должны выполнять украинские заградительные сооружения, поясняет он.

“Попробую объяснить “на пальцах“. Российская система. Не углубляясь в технические детали следует понимать: она состоит исключительно из заградительного забора и системы визуального и дистанционного контроля“, - отметил Слободян.

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Спикер ГПСУ подтвердил, что россияне построили во временно оккупированном Крыму 50 км заграждений стоимостью около 2,9 млн долларов. Средняя стоимость одного км работ с учетом колебания курса доллара составила около 60 тысяч долларов, отметил Слободян.

“Да, именно 50 км, потому что так было прописано в техническом задании. Интересно, что сначала выполнить работы они планировали за три месяца, но проект растянулся на два года“, - рассказал он.

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Спикер ГПСУ также рассказал, что в ноябре в Симферополе директора АО НПК “Дедал“ Игоря Сушка, чье предприятие разрабатывало и устанавливало техэлементы системы, задержали ФСБшники при попытке дать взятку в 2,5 млн рублей (985,2 тыс. грн).

Он вручал ее также представителям ФСБ за подписание приемных актов на откровенно неисправные элементы созданной “суперсистемы“, добавил Слободян. “То есть, система неисправна и так как нужно - не работает“, - отметил спикер.

Приводя в сравнение украинскую систему, Слободян подчеркнул, что нам нужно возвести 1360 км системы на контролируемом участке границы с РФ. Еще 450 км планируют построить на границе с центральной частью украино-молдавской границы на админгранице оккупированным Крымом и еще 409 км - на временно неподконтрольных участках в пределах Донецкой и Луганской областей.

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“Всего - более 2250 км. На все это проектом предусмотрено 4,16 млрд грн. Из них около 3,3 млрд грн - на все работы и еще более 900 млн грн - Держгеокадастру на сопутствующие услуги“, - пояснил Слободян.

Стоимость одного км составляет около 52 тысяч долларов, подсчитал он. “При этом украинская система включает не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения - ров, вал, рокатную дорогу, фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия“, - подчеркнул Слободян.

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По его словам, проект уже профинансирован на 1,3 млрд.грн. То есть, 30% от запланированного. “Это - более 400 км обустроенной границы. Не 60 км за два года. А 400 за три“, - заметил спикер ГПСУ, призвав “перестать “искать черных кошек“.

Ранее в МинВОТ уже назвали стену от россиян в Крыму очень странным проектом, отметив, что к полуострову очень много подходов, помимо прохода на этом участке админграницы. В МИД в то же время подчеркнули, что заграждение, построенное россиянами, не изменит украинский статус Крыма.