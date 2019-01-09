Россияне выставили дополнительный погранпост на границе с Украиной

Пограничный отряд будет бороться с контрабандистами и криминалитетом, заверили в ФСБ.

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На российско-украинской границе в Ростовской области россияне выставили новый пограничный пост. Об этом сообщает ТАСС.

Функционирование поста не создаст неудобств местным жителям, заверяют в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

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Пограничный наряд “Контрольный пост“ выставлен в Чертковском районе для своевременного обнаружения нарушителей госграницы и контрабандистов, уточнили в ведомстве.

Кроме контрабанды, новый пограничный пункт также призван бороться с незаконным пересечением границы представителями криминалитета, укрывающихся от уголовного преследования, отметили в ФСБ.

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Пропуск жителей Чертковского района будет осуществляться свободно по документам, удостоверяющим личность, в соответствии с правила пограничного режима, отметило ведомство.

Там уточнили, что наряд выставлен при въезде в пограничную зону на дороге, которая идет в Чертково, откуда можно попасть на приграничную улицу Дружбы Народов.

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Ранее российские пограничники возвели на этой улице оградительный забор, который отделяет населенный пункт от украинского поселка Меловое Луганской области.

Напомним, ранее в ГПСУ попросили не сравнивать украинский проект “Стена“ и заградительное сооружение россиян на админгранице материковой Украины и Крыма.