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Россияне выставили дополнительный погранпост на границе с Украиной

Комментариев: 3
Пограничный отряд будет бороться с контрабандистами и криминалитетом, заверили в ФСБ.
Россия выставила возле границы с Украиной новый погранотряд
Россия выставила возле границы с Украиной новый погранотряд
novayagazeta.ru

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На российско-украинской границе в Ростовской области россияне выставили новый пограничный пост. Об этом сообщает ТАСС.

Функционирование поста не создаст неудобств местным жителям, заверяют в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

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Пограничный наряд “Контрольный пост“ выставлен в Чертковском районе для своевременного обнаружения нарушителей госграницы и контрабандистов, уточнили в ведомстве.

Кроме контрабанды, новый пограничный пункт также призван бороться с незаконным пересечением границы представителями криминалитета, укрывающихся от уголовного преследования, отметили в ФСБ.

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Пропуск жителей Чертковского района будет осуществляться свободно по документам, удостоверяющим личность, в соответствии с правила пограничного режима, отметило ведомство.

Там уточнили, что наряд выставлен при въезде в пограничную зону на дороге, которая идет в Чертково, откуда можно попасть на приграничную улицу Дружбы Народов. 

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Ранее российские пограничники возвели на этой улице оградительный забор, который отделяет населенный пункт от украинского поселка Меловое Луганской области. 

Напомним, ранее в ГПСУ попросили не сравнивать украинский проект “Стена“ и заградительное сооружение россиян на админгранице материковой Украины и Крыма.

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Теги: Украина, граница, РФ, ФСБ, погранпост, отряды, Ростовская область
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Комментариев (3)
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alex-zol    09.01.2019, 16:18
Оценка:  0
alex-zol
тикать начали от покращень))) вот скоро новые платежки подъедут)))
fulminate    09.01.2019, 16:45
Оценка:  0
fulminate
Туда могут тикать только упоротые. Скатертью дорога...
Peyot    09.01.2019, 16:10
Оценка:  -1
Peyot
да руские вобще любят ствить дополнительный таможеный пост с пулеметами между своми войсками и теми на кого они напали!
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