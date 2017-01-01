Сутки на Донбассе: два вражеских обстрела, потерь в рядах ВСУ нет

За сутки случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединский на мариупольском направлении.

Согласно информации штаба, в течение текущих суток противник огонь не открывал.

"В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, за сутки 8 января сепаратисты один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.