В Кривом Роге депутата избили металлической трубой

Полиция расследует покушение на депутата.

В городе Кривой Рог полиция расследует факт покушения на убийство депутата.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию 9 января около 20:00, позвонил врач одной из местных больниц и сообщил, что в 18:30 к ним бригадой скорой медицинской помощи с многочисленными травмами доставлен мужчина, 1984 г. р.

“Выездом на место происшествия установлено, что на ул. Хостинской в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог неизвестные, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы. После этого нападавшие убежали в неизвестном ему направлении“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования указанного факта полиция принимает меры направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, его совершивших.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 УК Украины (покушение на убийство).

Как сообщалось 8 января, в Германии жестоко избили депутата партии “друзей Путина“.