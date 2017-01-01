Во Львове побили почетного консула Бельгии

Инцидент произошел из-за парковки автомобиля.

Во Львове 7 января побили почетного консула Бельгии в городе Ярослава Гарцулу.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на полицию Львовской области.

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Пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что в полицию 7 января обратился 62-летний львовянин с жалобой о том, что около 21:00 неизвестный мужчина во время конфликта на проспекте Шевченко ударил его.

“Полиция возбудила уголовное производство по ч1, ст125 УК. Решают вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы“, - сообщила Добровольская.

В то же время она не уточнила именно ли Ярослав Гарцула был участником этого конфликта. По ее словам, полицейские также устанавливают личность нападавшего.

Вместе с тем, факт инцидента и личность участников конфликта подтвердили в полиции Вестям.

“Инцидент произошел вечером, 7 января, на проспекте Шевченко, 18. В Галицкий отдел полиции Львовской области с заявлением обратился Гарцула Ярослав Иванович. По его словам, неизвестный мужчина сделал ему замечание в агрессивной форме по поводу того, как он припарковал автомобиль. В ходе общения неизвестный нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в область головы“, - рассказали правоохранители.

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По их словам, согласно предварительному диагнозу врачей, у почетного консула зафиксировано сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи, пострадавший был отпущен домой.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался Белкин Александр Олегович, 1976 года рождения, проживающий рядом с местом происшествия. Свою вину он признал. В данное время Белкин отпущен под подписку о невыезде.

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